Тренер «Валенсии» хочет подписать нападающего «Спартака»

Наставник «Валенсии» Рубен Бараха лично заинтересован в переходе ямайского нападающего «Спартака» Шамара Николсона. Об этом посредством социальных сетей проинформировал инсайдер Маттео Моретто.

В прессе сообщается, что Николсон является одним из нескольких кандидатов для усиления атакующей линии «летучих мышей».

26-летний центрфорвард перешел в стан «красно-белых» зимой прошлого года из бельгийского клуба «Шарлеруа». Его трансфер обошелся «Спартаку» в восемь миллионов евро. Трудовое соглашение Николсона с московским клубом истекает летом 2026 года. Его рыночный ценник – 4,5 млн евро.