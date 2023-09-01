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Терёхин: «Торино» видит в Сазонове перспективы»

01 Сентября 2023 • 09:19 Комментировать
Торино
...
Дженоа
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03.09 19:30

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин высказался о переходе экс-защитника «бело-голубых» Сабы Сазонова в «Торино».

По мнению эксперта, в «Динамо» решились на продажу Сазонова, так как у 21-летнего футболиста оставался только год по контракту. Терёхин считает, что у Сазонова есть шансы заиграть в Италии.

«Есть ли у него потенциал, чтобы заиграть в Италии? Посмотрим. Но если «Торино» приобрёл его, то, наверное, видит в Сазонове какие-то перспективы и прогресс. Думаю, всем хорошо: и «Динамо», Сазонову — всё сложилось», — цитирует Терёхина «Матч ТВ».

В текущем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» пять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт грузинского футболиста в «Торино» рассчитан до лета 2027 года.   

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Динамо Москва Олег Терёхин Саба Сазонов
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