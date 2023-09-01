Ещё один европейский клуб заинтересовался Изидором

У нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора появился новый вариант продолжения карьеры. По информации журналистов Lequipe, в подписании игрока заинтересован «Метц». Руководство клуба изучает возможность трансфера 22-летнего форварда.

Ранее в прессе сообщалось, что Изидор может перебраться в «Марсель» или «Лорьян». Также интерес к нему якобы проявляет сербская «Црвена Звезда».

Вильсон связан контрактными обязательствами с «железнодорожниками» до середины 2026 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Изидора составляет шесть миллионов евро.