Московский «Спартак» после закрытия трансферного окна в Европе бросит все силы на подписание центрального форварда. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «красно-белые» располагают четырьмя чистыми нападающими – это Александр Соболев, получающие мало игровой практики легионеры Кейта Бальде и Шамар Николсон, а также молодой Павел Мелёшин.

После шести туров нового сезона РПЛ «Спартак» идёт на седьмом месте с 10 набранными очками.

Напомним, что в России трансферное окно будет закрыто на две недели позже, чем у многих европейских стран – 14 сентября.