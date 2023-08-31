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Кокорин не выходил на поле за «Фиорентину» полтора года

31 Августа 2023 • 23:30 Комментировать

В четверг вечером российский форвард Александр Кокорин впервые за полтора года карьеры вышел на поле в официальном матче за «Фиорентину». Это случилось в домашней игре «фиалок» в рамках Лиги конференций против венского «Рапида» (2:0). Кокорин, напомним, вышел на замену на 87-й минуте.

В последний раз до этого момента россиянин выходил на поле за свой итальянский коллектив в апреле 2022 года. В том матче «Фиорентина» сражалась с «Наполи» в рамках Серии А.

Напомним, что прошлый сезон Кокорин провёл на Кипре – в составе «Ариса» из Лимасола россиянин стал одним из лучших игроков национального чемпионата.

«Фиорентина» с трудом прошла «Рапид»

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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