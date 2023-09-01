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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА жёстко «обломали» санкции, Сазонов, Азмун и Лукаку переехали в Италию: главные трансферы недели

01 Сентября 2023 • 09:10 Комментировать

Главные трансферные новости прошедшей недели

Первого сентября подводим итоги рабочей трансферной недели и предвкушаем последние дни окна. Инсайдеры обещают нам трансфер Килиана Мбаппе в «Реал», не завершилась сага с возможным переездом Мохамеда Салаха в Саудовскую Аравию. Всё это после, а пока «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире скаутов и футбольных агентов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

ЦСКА закупился (и не закупился) в Бразилии

Виктор Давила (и Файзуллаев) уже дебютировал за ЦСКА в Кубке России, теперь «армейцы» занялись укреплением обороны. Парадокс, но защитников москвичи нашли в самой «атакующей» футбольной стране. Правый вингер Келвен должен стать новым Марио Фернандесом. Взращен он был в одной из самых продуктивных академий Бразилии – «Атлетико Паранаэнсе». Техничный краёк, умеющий использовать дриблинг и скорость. Приобретение очень интересное, скоро увидим Келвена в деле – игрок уже попрощался с клубом, заплатили за него 4 миллиона евро.

Второй новичок ЦСКА был бы более универсален. Жуниньо Капишабу умеет сыграть и слева, и в центре обороны, и оттянутого плеймейкера. Раскрылся бразилец в клубе из системы «Ред Булл» - «Брагантино». В прошлом сезоне стал просто незаменимым игроком, проведя 42 матча – лучший результат в команде. Жуниньо Капишабу обошёлся «армейцам» в 5 миллионов евро, сделку уже закрыли, как вдруг громыхнуло. «Ред Булл» наложил вето на трансфер, и Капишаба остался в Бразилии. Есть и ещё отказ: «Бенфика» получила оффер по аренде центрального защитника Жоау Виктора, но даже не стала обсуждать с ЦСКА этот переход.

«Динамо» покупает и продаёт

Луис Чавес и Хорхе Карраскаль примерили на себя футболки московского «Динамо». Первый матч они точно не забудут, «Спартак» разорвал «бело-голубых» за первые 25 минут. Правда, когда новые полузащитники вышли на замену, игровой отрезок завершился в пользу «Динамо». Мексиканец Луис Чавес за 6,5 миллионов евро перебрался из клуба «Пачука». В прошлом сезоне он отыграл 39 матчей, был системообразующим игроком команды. Опорный полузащитник с хорошим пасом и невероятным по силе ударом.

Хорхе Карраскаля представлять лишний раз не нужно. За прошлый год он успел стать звездой ЦСКА, а потом упасть до изгоя. Техника и креатив при нём, но с Федотовым колумбиец так и не сработался. За Карраскаля «Динамо» заплатило 5,5 миллионов евро, ещё полтора миллиона может доехать в ЦСКА в качестве бонусов. Оба легионера (Чавес и Карраскаль) подписали контракты до лета 2027 года и уже заявлены в РПЛ.

Трансфер на выход куда громче. Это Сабу Сазонова позвали в Турин, «Торино» заплатил три миллиона евро за защитника сборной Грузии, переход уже оформлен. Футболист прибыл в Италию, а чемпионат этой страны становится всё интереснее для российского зрителя. В прошлом сезоне Сазонов (воспитанник «Зенита») стал основным игроком «Динамо», назвать оплотом обороны его нельзя, но трансфер в «Торино» безусловно обещает быть увлекательным.

Ещё не стал свершившимся делом переход Муми Нгамалё в «Аль-Иттифак», но интерес из Саудовской Аравии серьёзный. Сообщается, что в скиллах камерунца лично заинтересован Стивен Джеррард – главный тренер «Аль-Иттифака». При этом, аравийцы не единственные, кто претендует на Нгамалё. Камерунского полузащитника рады у себя видеть французский «Лиона» и гладбахская «Боруссия».

Европейские чемпионаты

Сердар Азмун и Ромелу Лукаку приехали к Жозе Моуринью

В Италию переехал не только Саба Сазонов. Сердар Азмун, которого очень звал «Зенит», решил принять другое предложение. Нападающему «Байера» вдруг позвонил сам Жозе Моуринью и убедил его на годичную аренду. Азмун отметил, что главную роль в его выборе сыграл именно этот звонок. У «Ромы» ещё прописано право необязательного выкупа иранца за 12 миллионов евро, за «волков» Сердар Азмун будет выступать под 17-м номером.

И вроде радостно должно быть иранцу, но тут же он получил мощнейшего во всех смыслах конкурента. «Рома» оформила аренду Ромелу Лукаку, у которого ранее не сложилось с «Интером» и «Ювентусом». До Рима бельгиец всё-таки доехал и ради этого согласился на существенное снижение зарплаты.

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Итак, перед закрытием трансферного окна вновь вспыхнули две истории. Килиан Мбаппе переходит в «Реал». Да-да, именно так заявляют несколько европейских СМИ. Правда, есть проблемы с фактурой – утверждается лишь то, что «ПСЖ» согласен пойти на снижение трансферной стоимости, а «Реал» готов сделать финальное предложение. Никаких цифр и конкретики нет, а ещё этой новостью перечёркивается заявление Мбаппе, в котором он сообщил о желании провести этот сезон в Париже.

Салах и «Аль-Иттихад». Тут времени побольше (трансферный дедлайн в Саудовской Аравии только 20 сентября) и неизвестных поменьше. Мо Салах согласен переехать на Ближний Восток, став самым высокооплачиваемым футболистом лиги, осталось лишь договориться с «Ливерпулем». От предложения в 100 миллионов евро англичане отказались, но, кажется, оффер в 150 миллионов евро «красных» сломает. А за ценой, как вы знаете, в Саудовской Аравии не постоят.

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