5 худших трансферов из РПЛ в Европу за последние годы

Многие российские футболисты стремятся на каком-то этапе карьеры оказаться в европейском чемпионате. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» недавно вспоминало о пяти лучших и громких трансферах из РПЛ в Европу за последние десять лет. Теперь пришло время переместиться в нижнюю часть этого рейтинга и выделить худшие сделки.

Андрей Лунёв

Откуда: «Зенит».

Куда: «Байер».

Когда: лето 2021.

Сумма: свободный агент.

Летом 2021 года Андрей Лунёв принял решение не продлевать контракт с «Зенитом». Во-первых, голкипер жаловался на отношение к себе со стороны клуба в процессе переговоров. Во-вторых, Лунёв хотел попробовать себя в европейском чемпионате. В итоге вратарь заключил контракт с «Байером». В Леверкузене футболист получил ценный опыт, но не более того. За два сезона Лунёв провёл за «фармацевтов» только три матча, будучи вторым голкипером после Лукаша Градецки. Этим летом Лунёв перебрался в «Карабах».

Фёдор Смолов

Откуда: «Локомотив».

Куда: «Сельта».

Когда: зима 2020.

Сумма: аренда за 0,7 млн евро.

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В 2010 году Фёдор Смолов провёл полгода в аренде в «Фейеноорде». Во второй раз нападающий перебрался в европейский чемпионат в январе 2020 года, причём на этот раз Смолов оказался в одной из топовых лиг – в Ла Лиге. «Сельта» тогда арендовала форварда у «Локомотива» за 700 тысяч евро. Будучи игроком команды из Виго, Смолов расписывался в воротах «Реала» и «Барселоны». Эти два гола стали для россиянина единственными за полгода в Испании. «Сельта» не стала выкупать Фёдора, другие клубы тоже не проявили реальный интерес, и футболист летом вернулся в чемпионат России.

Артём Дзюба

Откуда: «Зенит».

Куда: «Адана Демирспор».

Когда: лето 2022.

Сумма: свободный агент.

Артём Дзюба почти всю свою карьеру проводит в России. Исключением стал трёхмесячный период в 2022 году. После ухода из «Зенита» Дзюба довольно долго искал новую команду, прежде чем подписать контракт с турецким «Адана Демирспор». В первом же матче за эту команду Артём отметился забитым голом. Впрочем, очень скоро россиянин присел на скамейку запасных. Дело завершилось расторжением трудового договора. Дальше Дзюба снова провёл пару месяцев в статусе свободного агента до момента подписания контракта с «Локомотивом».

Сердар Азмун

Откуда: «Зенит».

Куда: «Байер».

Когда: зима 2022.

Сумма: 2,5 млн евро.

Сердар Азмун покидал «Зенит» не без скандала. В январе 2022 года иранец без разрешения покинул расположение клуба и, нарушив медицинский протокол, подписал предварительный контракт с «Байером». Поскольку на тот момент до истечения срока трудового договора Азмуна в Санкт-Петербурге оставалось менее полугода, леверкузенцы имели право заключить предварительное соглашение с иранцем. Оно должно было вступить в силу 1 июля. Впрочем, на фоне возникшего напряжения между Азмуном и «Зенитом» питерцы договорились с «Байером» уже о зимнем трансфере. В 44 матчах за леверкузенцев за полтора года Азмун забил всего лишь пять голов. Недавно иранец отправился в «Рому» на правах аренды. Под руководством Жозе Моуринью Сердар постарается реанимировать карьеру.

Александр Кокорин

Откуда: «Спартак».

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Куда: «Фиорентина».

Когда: зима 2021.

Сумма: 4,5 млн евро.

Трансфер Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину» очень активно освещали в Италии. Ещё бы – в стан «фиалок» переходил футболист, который не так давно отбывал тюремный срок, и по которому положительные рекомендации давали Роберто Манчини и Фабио Капелло. После приезда в Италию Кокорин говорил о намерении выигрывать с «Фиорентиной» трофеи. В общем, ожидания были высокими. Но за «фиалок» на сегодняшний день россиянин провёл только 11 игр, в которых не отметился ни одним результативным действием. После годичной аренды в «Арисе» Кокорин вернулся в «Фиорентину». Возможно, со второй попытки он сможет заиграть в Италии.

Александр Тихий