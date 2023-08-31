Российский голкипер Артур Нигматуллин подписал новый контракт с «Пари НН». Об этом нижегородцы сообщили в своем телеграм-канале. 32-летний футболист заключил трудовой договор с «Пари НН» до 2027 года.

Нигматуллин выступает за «Пари НН» с 2021 года. За все время вратарь сыграл в 56 матчах с учетом всех турниров и в 17 из них смог оставить свои ворота под замком.

«Пари НН» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, сумев пополнить свою копилку на семь очков в шести играх.

В седьмом туре подопечным Сергея Юрана предстоит встретиться с казанским «Рубином» (2 сентября).