Якубко знает, благодаря чему «Зенит» снова станет чемпионом

Бывший словацкий форвард «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко полагает, что питерский «Зенит» возьмёт шестое чемпионство кряду. В этом команде Сергея Семака поможет зимняя закупка игроками.

«В этом сезоне будет тяжело, но до чемпионства они дотянут. До зимнего перерыва они ещё будут в борьбе, а потом оторвутся и ещё раз станут чемпионами», - цитирует Якубко «РБ Спорт».

Словак пояснил, что у «Зенита» бюджет неограниченный и зимой клуб обязательно усилится достойной заменой уехавшему в Саудовскую Аравию Малкому Филипе. Ранее клуб также покинул игрок атаки Далер Кузяев - теперь он выступает во Франции за «Гавр».

После шести туров РПЛ-2023/24 питерцы идут на втором месте в турнирной таблице. В седьмом туре команду ждёт выезд к одному из главных конкурентов за чемпионство – московскому ЦСКА.