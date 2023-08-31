Центральный защитник Лукас Масоэро покидает «Пари НН». Об этом нижегородский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале. Трудовое соглашение между сторонами расторгнуто по обоюдному согласию.

28-летний аргентинец выступал за «Пари НН» с 2021 года. За это время он принял участие в 58 матчах с учетом всех турниров, в которых сделал один голевой пас. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Масоэро в 900 тысяч евро.

После шести туров «Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав семь очков.

Предстоящий матч команда Сергея Юрана проведет 2 сентября против «Рубина». Начало встречи седьмого тура РПЛ запланировано на 17:30 по мск.