Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ПАОК Оздоева сыграет на групповом этапе Лиги конференций

31 Августа 2023 • 22:34 Комментировать

ПАОК российского полузащитника Магомеда Оздоева обеспечил себе участие на групповом этапе Лиги конференций УЕФА-2023/24. Клуб из Салоников расправился в квалификации с «Хартсом» - 4:0, а первая игра, что состоялась в Шотландии неделю назад, также завершилась победой греческого коллектива – 2:1. В итоге – 6:1 по сумме двух встреч.

В вечернем разгроме Оздоев не появился в стартовом составе с первых минут – он заменил на 64-й минуте Теохариса Цингараса.

Напомним, что россиянин стал игроком греческого топ-клуба этим летом. Сезон прошлый он провёл в стамбульском клубе «Фатих Карагюмрюк», в котором выступал под руководтсвом Андреа Пирло и забил пять голов в рамках чемпионата Турции.

Ранее российский голкипер Никита Хайкин также стал участником Лиги конференций со своим клубом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
22:51 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» продлил контракт с Артуром Нигматуллиным официально
22:48 · Россия. Премьер-лига
Якубко знает, благодаря чему «Зенит» снова станет чемпионом
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» расторг контракт с Масоэро официально
22:34 · Россия. Премьер-лига
ПАОК Оздоева сыграет на групповом этапе Лиги конференций
22:31 · Россия. Премьер-лига
Агент: У Барриоса были предложения от других клубов
22:19 · Россия. Премьер-лига
Клуб российского голкипера сыграет в Лиге конференций
21:42 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Пруцев, Литвинов и Зиньковский показали, что сильнее Мартинса или Дуарте»
21:32 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил соперников клуба Захаряна в Лиге чемпионов
21:31 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Промес — лидер «Спартака», для него всегда найдётся место на поле
21:18 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин – об Эльме: «Если бы не болезнь – многого бы добился»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Орещук не считает уход Сазонова большой потерей для «Динамо»
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Доставалось абсолютно всем»: Экс-игрок ЦСКА назвал самого агрессивного одноклубника
20:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал игру ЦСКА и «Зенита» важнейшей в борьбе за чемпионство
20:42 · Россия. Премьер-лига
Кобелев похвалил Сазонова за переход в Серию А
20:36 · Россия. Премьер-лига
Риера назвал российского тренера, готового работать в Европе
Все новости
Рекомендуем