ПАОК Оздоева сыграет на групповом этапе Лиги конференций

ПАОК российского полузащитника Магомеда Оздоева обеспечил себе участие на групповом этапе Лиги конференций УЕФА-2023/24. Клуб из Салоников расправился в квалификации с «Хартсом» - 4:0, а первая игра, что состоялась в Шотландии неделю назад, также завершилась победой греческого коллектива – 2:1. В итоге – 6:1 по сумме двух встреч.

В вечернем разгроме Оздоев не появился в стартовом составе с первых минут – он заменил на 64-й минуте Теохариса Цингараса.

Напомним, что россиянин стал игроком греческого топ-клуба этим летом. Сезон прошлый он провёл в стамбульском клубе «Фатих Карагюмрюк», в котором выступал под руководтсвом Андреа Пирло и забил пять голов в рамках чемпионата Турции.

Ранее российский голкипер Никита Хайкин также стал участником Лиги конференций со своим клубом.