Агент: У Барриоса были предложения от других клубов

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, высказался о продлении контракта игрока с «сине-бело-голубыми».
«Мы вели переговоры с несколькими клубами, которые заинтересованы в Вильмаре. Однако, игрок и «Зенит» приняли решение продолжать сотрудничество. У Барриоса не было желания покинуть клуб», — заявил агент Sport24.31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом до 2027 года. В текущем сезоне колумбийский хавбек появился на поле в пяти матчах Российской премьер-лиги и записал в свой актив одну голевую передачу.
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