Клуб российского голкипера сыграет в Лиге конференций

Норвежский «Будё-Глимт», в составе которого выступает российский голкипер Никита Хайкин, сыграет на групповом этапе Лиги конференций УЕФА.

В четверг вечером норвежцы разобрались с румынским клубом «Сепси» в финальном раунде квалификации, обыграв дома оппонентов со счётом 3:2. Общий счёт в паре по сумме двух встреч – 5:4.

Таким образом, «Буде-Глимт» сыграет в еврокубках четвёртый сезон подряд.

Напомним, что ранее «Карабах», за который выступает ещё один российский вратарь Андрей Лунёв, пробился в групповой этап Лиги Европы УЕФА.