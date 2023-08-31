Кечинов: «Пруцев, Литвинов и Зиньковский показали, что сильнее Мартинса или Дуарте»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, в каком составе «красно-белые» могут выйти на матч с «Краснодаром».

Напомним, в матче Кубка России «Спартак» уверенно разгромил «Динамо» (4:1), находясь не в оптимальном составе.

«Абаскалю надо поломать голову, кого ставить в стартовый состав. Потому что и Пруцев, и Литвинов, и Зиньковский показали, что в данный момент сильнее того же Мартинса или Дуарте», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

Специалист добавил, что хочет увидеть в игре с «быками» Литвинова и Пруцева в стартовом составе «красно-белых».

Матч седьмого тура Российской премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак» пройдет 2 сентября. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по мск.