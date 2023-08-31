Силкин оценил соперников клуба Захаряна в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил группу, в которую на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА попал «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Сейчас про группу говорить рано. Будет ли он играть — вот в чем главный вопрос», - говорит специалист «Спорт-Экспрессу».

Напомним, баски встретятся в своём квартете D с «Бенфикой», финалистом прошлогоднего розыгрыша трофея, миланским «Интером», а также «РБ Зальцбургом».

«Интер», конечно, престижный соперник. Итальянские команды стоят особняком, тактически всегда впереди всей планеты. Очень жесткие у них команды, умеют компактно играть. Будет непросто», - добавляет Силкин.