Кечинов: Промес — лидер «Спартака», для него всегда найдётся место на поле

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, сыграет ли нападающий «красно-белых» Квинси Промес в матче с «Краснодаром».

Напомним, нидерландец не появился на поле в минувшей игре Кубка России, в котором «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1.

«Промес будет играть в любом случае – это лидер команды. Бывают у него, конечно, неяркие матчи, но это бывает редко. Он все равно тащит за собой «Спартак», и для него место всегда найдется», — заявил Кечинов «РБ Спорту».

В текущем сезоне 31-летний Промес принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором четырех ассистов.

Встреча «Краснодара» и «Спартака» в рамках седьмого тура РПЛ состоится 2 сентября. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск.