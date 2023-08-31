Нетфуллин – об Эльме: «Если бы не болезнь – многого бы добился»

Экс-игрок центра поля столичного ЦСКА Равиль Нетфуллин вспомнил, как пытался выиграть конкуренцию в центре поля команды Леонида Слуцкого. Тогда у него были сильнейшие шведские конкуренты – это Понтус Вернблум и Расмус Эльм.

«Практически не было шансов, Эльм был в полном порядке — техничный, с видением поля, качественно исполнял стандарты. Классическая «восьмерка». Мог бы многого добиться, если бы не болезнь», - делится Нетфуллин для Sport24.

Напомним, Нетфуллин был в системе армейского клуба с 2011 по 2014 годы. Сейчас полузащитник играет за «Химки» в Мелбет-Первой лиге.

Ранее бывший игрок ЦСКА рассказал пару слов о Понтусе Вернблуме.