Орещук не считает уход Сазонова большой потерей для «Динамо»

Бывший функционер «Динамо», футбольный агент Роман Орещук оценил переход Сабы Сазонова из московского клуба – в «Торино». Ранее об этом было объявлено официально.

«Сазонову, я так понял, «Динамо» изначально искало команду. Не думаю, что его уход для «Динамо» большая потеря», - говорит Орещук Metaratings.

Он пояснил, что у динамовцев на данный момент и так большое число защитников.

«Маричаль, Фернандес, Бальбуэна. Кутицкий плохо сыграл, но смысл ещё набирать?», - задаётся вопросом эксперт.

Напомним, что трансфер молодого грузина обошёлся туринцам в сумму порядка 3 млн евро.