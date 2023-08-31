«Доставалось абсолютно всем»: Экс-игрок ЦСКА назвал самого агрессивного одноклубника

Бывший полузащитник московского ЦСКА Равиль Нетфуллин назвал футболиста, который на тренировках не жалел своих партнёров по команде. Это знаменитый, уже в прошлом хавбек «армейцев» Понтус Вернблум.

«От Вернблума больше всего прилетало на тренировках! Не скажу, что он акцентировался только на молодых — доставалось абсолютно всем. Это шведский викинг, никого не щадил даже на тренировках — рубил всех, как лесоруб», - вспоминает Нетфуллин для Sport24.

Нетфуллин был в системе ЦСКА с 2011 по 2014 годы. Вернблум провёл в рядах «красно-синих» шесть лет – с 2012 – по 2018 годы.