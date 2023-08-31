Сёмин назвал игру ЦСКА и «Зенита» важнейшей в борьбе за чемпионство

Бывший многолетний наставник «Локомотива» Юрий Сёмин придал статус грядущему матчу ЦСКА и «Зенита» в рамках седьмого тура РПЛ важнейшего в плане борьбы команд за чемпионство.

«Какой команды покажут футбол? На мой взгляд, футбол будет в тактическом плане достаточно осторожный, потому что это борьба за очки, которые могут принести в дальнейшем золотые медали», - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» сразятся друг с другом 3 сентября на домашнем стадионе «армейцев» - «ВЭБ Арене». Пару недель назад «Зенит» уже гостил в Москве у «Спартака» и одержал уверенную победу – 3:1.