Кобелев похвалил Сазонова за переход в Серию А

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев оценил свежий трансфер защитника Сабы Сазонова из стана динамовцев – в «Торино».

«Его желание поиграть в сильном чемпионате, коим является Серия А, очень похвально. Это то, что можно со стороны сказать. Касаемо того, что «Динамо» осталось без защитника: Сазонов не всегда играл в основном составе», - говорит Кобелев для Metaratings.

Напомним, 31 августа было объявлено о четырёхлетнем контракте Сазонова с «Торино». Переход оценивается в 3 млн евро.

«Динамо» в любом случае придётся усилить оборону», - добавил Кобелев.