Риера назвал российского тренера, готового работать в Европе

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Испании Альберт Риера назвал российского тренера, который уже сейчас готов показать себя на европейской арене. Речь идёт о наставнике питерского «Зенита» Сергее Семаке.

«Он точно будет готов работать в Европе. Сам играл там, плюс вы же видите работу, которую он проделал в «Зените», - цитирует испанца Sport24.

Напомним, что Семак у руля питерцев пять раз подряд завоёвывал чемпионский титул РПЛ. Возглавляет клуб бывший игрок сборной России с мая 2018 года. В 2005-2006 годах будучи игроком Семак выступал в составе французского «ПСЖ».