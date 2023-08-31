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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Риера назвал российского тренера, готового работать в Европе

31 Августа 2023 • 20:36 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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03.09 17:30

Бывший полузащитник «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и сборной Испании Альберт Риера назвал российского тренера, который уже сейчас готов показать себя на европейской арене. Речь идёт о наставнике питерского «Зенита» Сергее Семаке.

«Он точно будет готов работать в Европе. Сам играл там, плюс вы же видите работу, которую он проделал в «Зените», - цитирует испанца Sport24.

Напомним, что Семак у руля питерцев пять раз подряд завоёвывал чемпионский титул РПЛ. Возглавляет клуб бывший игрок сборной России с мая 2018 года. В 2005-2006 годах будучи игроком Семак выступал в составе французского «ПСЖ».

 

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Сергей Семак Альберт Риера
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