Тарханов: «Барриос — топ-футболист»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о продлении трудового соглашения полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Барриос — топ-футболист, думаю, он лучший опорник РПЛ. Равных ему точно нет. «Зениту» было бы тяжело без него, хорошо, что он остался», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что Барриос отлично играет в обороне и хорошо двигает мяч, без него «Зенит» выглядит совсем другой командой.

Напомним, колумбийский хавбек выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний игрок появился на поле в шести матчах во всех турнирах и сделал один ассист.

Новый контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.