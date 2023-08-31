Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Барриос — топ-футболист»

31 Августа 2023 • 20:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
1 2.95 X 3.45 2 2.45
03.09 17:30

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов высказался о продлении трудового соглашения полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Барриос — топ-футболист, думаю, он лучший опорник РПЛ. Равных ему точно нет. «Зениту» было бы тяжело без него, хорошо, что он остался», — заявил Тарханов «РБ Спорту».

Эксперт добавил, что Барриос отлично играет в обороне и хорошо двигает мяч, без него «Зенит» выглядит совсем другой командой.

Напомним, колумбийский хавбек выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года. В текущем сезоне 29-летний игрок появился на поле в шести матчах во всех турнирах и сделал один ассист.

Новый контракт Барриоса с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Тарханов Вильмар Барриос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
21:32 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил соперников клуба Захаряна в Лиге чемпионов
21:31 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Промес — лидер «Спартака», для него всегда найдётся место на поле
21:18 · Россия. Премьер-лига
Нетфуллин – об Эльме: «Если бы не болезнь – многого бы добился»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Орещук не считает уход Сазонова большой потерей для «Динамо»
20:54 · Россия. Премьер-лига
«Доставалось абсолютно всем»: Экс-игрок ЦСКА назвал самого агрессивного одноклубника
20:47 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал игру ЦСКА и «Зенита» важнейшей в борьбе за чемпионство
20:42 · Россия. Премьер-лига
Кобелев похвалил Сазонова за переход в Серию А
20:36 · Россия. Премьер-лига
Риера назвал российского тренера, готового работать в Европе
20:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Барриос — топ-футболист»
20:30 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Защита «Динамо» не была стабильной и до ухода Сазонова»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Галактионов объяснил, почему не играет Сильянов
20:19 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Черноморце» спародировали обзор на Бентли, в главной роли – водитель клубного автобуса видео
19:56 · Россия. Премьер-лига
Риера признался, что им как тренером интересовался российский топ-клуб
19:40 · Россия. Премьер-лига
Булыкин назвал причину серии неудач «Локомотива»
19:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Торпедо» отреагировали на слухи об интересе к Глушакову
Все новости
Рекомендуем