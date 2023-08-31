Гранат: «Защита «Динамо» не была стабильной и до ухода Сазонова»

Бывший защитник столичного «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал свежий трансфер защитника Сабы Сазонова. Молодой игрок перешёл из состава «бело-голубых» - в середняк итальянской Серии А – «Торино».

«Трансфер Сазонова в «Торино» — плюс для самого футболиста. Если говорить о защите «Динамо» после ухода Сабы, то она не была стабильной и в прошлом сезоне», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Гранат пояснил, что новичок туринцев не сильно выделялся из всех защитников РПЛ и не был ведущим игроком обороны динамовцев.

«Желаю удачи и надеюсь, со временем он потянет уровень Серии А», - добавил Гранат.

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