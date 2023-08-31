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Галактионов объяснил, почему не играет Сильянов

31 Августа 2023 • 20:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Балтика
03.09 15:15

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об игровом времени защитника Александра Сильянова.

«Никто же не знает начинку. Все думают, что игрок просто не выходит, но из шести матчей три или четыре он не провел по объективным причинам», — заявил Галактионов официальному сайту «Локомотива».

По словам тренера, с начала сезона Сильянов успел два раза переболеть, а также пропустить матчи из-за других проблем со здоровьем.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в двух матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Предстоящий матч «Локомотив» проведет 3 сентября против «Балтики» в рамках седьмого тура чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Александр Сильянов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА БАЛТИКА
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