Риера признался, что им как тренером интересовался российский топ-клуб

Экс-полузащитник «Ливерпуля», а ныне главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера признался, что мог возглавить клубы из России. Более того, одним из кандидатов на специалиста был российский топ-клуб.

«Я хотел поработать в России и Турции, там меня знают, но не срослось, несмотря на интерес ко мне из обеих стран. В России мной интересовались середняк таблицы и один из пяти лучших клубов в истории страны», - рассказал Риера порталу Sport24, добавив, что больших подробностей о переговорах с российскими клубами он не расскажет.

Напомним, что Риера начал свою тренерскую карьеру в 2020 году – два года он трудился в тренерском штабе стамбульского «Галатасарая». Самостоятельно работать главным тренером начал в 2022 году в Словении, сначала у руля «Олимпии», а после – «Целе».