Булыкин назвал причину серии неудач «Локомотива»

Бывший форвард «железнодорожников» Москвы Дмитрий Булыкин назвал одну из главных причин недавней неудачной серии московского «Локомотива». Напомним, что клуб не мог победить в РПЛ с третьего – по пятый туры. Неудачная серия прервалась в минувшее воскресенье в победной игре с «Сочи» (1:0).

«Отсутствие Дзюбы — одна из причин этого. Глушенков хоть и забивает, не способен бороться за передачи впереди, бороться головой и сбрасывать мяч. А в контратаках не очень преуспевают ни Пиняев, ни Глушенков. Качества игры Миранчука с Жемалетдиновым недостаточно – нужно давать результат», - цитирует Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, что как раз перед матчем с «Сочи» Дзюба оправился от травмы. В последний раз до 27 августа он выходил на поле тремя неделями ранее в игре с ЦСКА (1:4).