Агент Эджуке: «Чемпионат России сделал его сильнее»

Атта Анеке, агент форварда бельгийского «Антверпена» Чидеры Эджуке прокомментировал достижение команды своего клиента и вспомнил период его игры в России – за московский ЦСКА.

«Он счастлив, что получит возможность сыграть в Лиге чемпионов. Конечно, он очень благодарен ЦСКА и болельщикам за проведённые годы в Москве. На мой взгляд, чемпионат России сделал его сильнее», - цитирует агента Metaratings.

Напомним, в среду вечером «Антверпен», за который выступал бывший форвард ЦСКА, впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Эджуке принадлежал московскому клубу с 2020 по 2023 годы.