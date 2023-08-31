Масалитин: «Возвращение Акинфеева – плюс для ЦСКА перед игрой с «Зенитом»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил возвращение основного голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева в состав. Оно случилось на неделе в аккурат перед важнейшим матчем «армейцев» против питерского «Зенита», что пройдёт 3 сентября.

«Конечно, Акинфеев один из лидеров и когда он в воротах - это придает уверенности обороне. Когда лидер на поле, когда может подсказать, может своими действиями спасти, как вчера спасал ЦСКА. Естественно, перед такой игрой это плюс для ЦСКА», - рассуждает Масалитин для «Матч ТВ».

Напомним, Акинфеев вышел на поле во вчерашнем матче ЦСКА против «Сочи» в рамках Кубка России и отлично проявил себя в серии пенальти. В итоге «красно-синим» удалось увезти гостевую победу.