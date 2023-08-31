Форвард «Краснодара» Джон Кордоба подпишет новое трудовое соглашение с кубанским клубом.

Как сообщает Metaratings, «быки» договорились с 30-летним футболистом о продлении контракта до 2026 года. Напомним, действующий договор Кордобы рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне колумбийский нападающий принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре гола и стал автором двух результативных передач. Трансферная стоимость Кордобы составляет 11 миллионов евро.

После шести туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 14 очков.