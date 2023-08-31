В четверг «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом. 29-летний колумбиец поставил подписи в трудовом соглашении, которое рассчитано до конца сезона 2026/2027.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», по новому контракту Барриос будет зарабатывать около 2 миллионов евро за сезон. Увеличить свой заработок хавбек сможет за счёт бонусных выплат за количество игрового времени и командные достижения.

Напомним, что Вильмар Барриос представляет «Зенит» с февраля 2019 года. Колумбиец провёл за «сине-бело-голубых» 156 матчей, в которых забил три гола и отдал пять голевых передач на партнёров.