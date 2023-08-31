Никита Чернов заявил, что новички приносят пользу «Спартаку»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о новичках, которые пришли в команду в летнее трансферное окно.

Напомним, «красно-белые» приобрели защитников Олега Рябчука и Срджана Бабича, полузащитника Хесуса Медину, а также нападающего Тео Бонгонда.

«Если судить по тому, что новички уже приносят пользу команде, то можно сказать, что они достаточно хорошо влились в коллектив. Все ребята игровые, определенные плюсы у них есть», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал десять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России после шести туров.

В седьмом туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Краснодаром». Матч состоится 2 сентября и начнется в 20:00 по мск.