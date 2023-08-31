Колумбийский легионер полузащиты питерского «Зенита» Вильмар Барриос продлил с клубом контракт. Теперь новое трудовое соглашение связывает игрока с чемпионом России до лета 2027 года.

«Дорогой Вильмар, поздравляем с продлением контракта и желаем продолжения славных победных традиций в составе «Зенита»!», - пишет пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что 29-летний Барриос является частью питерского клуба ещё с января 2019 года – тогда он перебрался в Санкт-Петербург из аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Вместе с «Зенитом» впоследствии он пять раз стал чемпионом России, трижды – обладателем Суперкубка России и единожды взял Кубок страны.