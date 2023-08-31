Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон попал в сферу интересов испанского клуба.

Как сообщает журналист Relevo Начо Санчис, в услугах ямайского нападающего заинтересована «Валенсия».

Ранее появилась информация, что «Спартак» не может заявить на сезон 26-летнего Николсона из-за отсутствия свободного слота.

«Спартак» приобрел футболиста в январе 2022 года. За это время Николсон принял участие в 43 матчах за «красно-белых», в которых забил 12 голов и стал автором четырех результативных передач.

Контракт ямайца со столичной командой рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Николсона в 4,5 млн евро.