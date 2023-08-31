В «Байере» рассказали, интересен ли клубу Тикнизян

Пресс-атташе «Байера» Дирк Меш отреагировал на информацию о возможном подписании защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Ранее появилась информация, что 24-летний футболист находится в шорт-листе немецкой команды.

«Это фейк», — заявил Меш «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну результативную передачу.

Трудовой договор защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Рыночная стоимость Тикнизяна, по данным портала Transfermarkt, составляет два с половиной миллиона евро.