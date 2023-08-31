Пономарёв: «ЦСКА обязательно даст бой «Зениту»

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв порассуждал об одном из главных матчей седьмого тура РПЛ, в котором столичные «армейцы» примут дома питерский «Зенит».

«ЦСКА обязательно даст бой «Зениту», основа получила время на отдых, подлечились. Москвичи выдержат давление петербуржцев и смогут одержать победу», - рассуждает Пономарёв для «Газеты.Ру».

Напомним, игра ЦСКА и «Зенита» пройдёт 3 сентября, это грядущее воскресенье. Начало встречи – 17:30, время московское.

«Итоговый счет? Минимальная победа ЦСКА — 1:0 или 2:1», - добавил эксперт.

Кстати, в прошлом матче РПЛ между соперниками, что состоялся в марте 2023 года, победу одержал именно ЦСКА - 1:0.