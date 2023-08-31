Агент Сафонов рассказал, какие игроки могут уехать в Европу из РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов ответил на вопрос о том, кто ещё может отправиться в европейский клуб из РПЛ.

По словам агента, в некоторых странах не рекомендуется приглашать футболистов, которые играют в чемпионате России

«У Захаряна есть армянский паспорт, у Сазонова — грузинский. Следующий, кто уйдет из российского чемпионата, на мой взгляд, — Сперцян из «Краснодара». Он за сборную Армении играет», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

Кроме того, по мнению агента, чуть позже в Европу могут отправиться Константин Тюкавин («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Пруцев («Спартак») и Юрий Горшков («Крылья Советов»).

Напомним, в текущее трансферное окно, если брать именитых российских игроков, в европейские чемпионаты отравились Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).