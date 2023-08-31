Бояринцев — о составе «Спартака»: «Большой выбор — враг хорошему»

Российский тренер и экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев высказался о нынешнем составе «красно-белых».

«Большой выбор — враг хорошему. Для тренера, когда есть хороший выбор, вариативность, это здорово. Но это также может толкать тренера на ненужные эксперименты», — заявил Бояринцев «РБ Спорту».

При этом специалист добавил, что при большом количестве игроков Абаскаль может удивить соперника схемой и тактикой, но главное, чтобы все футболисты понимали, как они должны действовать в разных ситуациях.

Ранее появилась информация, что «Спартак» не может заявить на сезон форварда команды Шамара Николсона, так как у команды нет свободного слота.