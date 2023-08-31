Бывший защитник казанского «Рубина» Филипп Уремович вернулся в родную Хорватию. Теперь он продолжит карьеру в одном из сильнейших клубов страны – «Хайдуке», что базируется в городе Сплит. О трансфере игрока свободным агентом сообщает пресс-служба его новой команды.26-летний оборонец является воспитанником хорватской «Цибалии», после выступал за загребское «Динамо» и словенский клуб «Олимпия» из Любляны. В 2018 году перешёл в казанский «Рубин», в котором провёл четыре года карьеры. В марте 2022 года приостановил контракт с «Рубином» и отправился в «Шеффилд Юнайтед», а летом того же года стал полноценным игроком берлинской «Герты».
Экс-защитник «Рубина» Уремович вернулся на родину официально
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