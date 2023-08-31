Никита Чернов объяснил, почему «Спартак» не смог выиграть три матча подряд в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о неудачной серии команды в чемпионате России. Напомним, «красно-белые» не могут выиграть на протяжении трех матчей подряд.

«В матче с «Уралом» была потеря концентрации. В следующем матче с «Зенитом» соперник сыграл получше. «Ахмат» против нас сыграл целостно и хорошо. Где-то не хватило реализации», — заявил Чернов «Чемпионату».

После шести туров команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.

Предстоящим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Краснодар». Встреча седьмого тура состоится 2 сентября и начнется в 20:00 по мск.