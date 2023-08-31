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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Тюкавин сыграет с «Ростовом» - агент

31 Августа 2023 • 17:19 Комментировать
Ростов
...
Динамо Москва
03.09 20:00

Форвард Константин Тюкавин на неделе пропустил матч «Динамо» против «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России. Впрочем, в ближайшей игре Премьер-лиги против «Ростова» Тюкавин сможет выйти на поле. Об этом рассказал его агент - Алексей Сафонов.

«С Костей всё в порядке. Он выйдет на поле с «Ростовом», и вы увидите его сотый матч в составе «Динамо», - цитирует Сафонова Metaratings.

Матч седьмого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Динамо» пройдёт в воскресенье, 3 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.

На текущий момент «Динамо» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В шести турах команда Марцела Лички набрала 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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