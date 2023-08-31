В ЦСКА опровергли информацию о непредоставлении гарантий по трансферу Жуниньо

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи о срыве трансфера защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишаба.

По словам представителя ЦСКА, в СМИ распространяется неверная информацию о том, что российских клуб не предоставил гарантии платежа.

«Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса Red Bull, а обсуждения банковских гарантий не было в принципе», — рассказал Брейдо «Чемпионату».

При этом специалист отметил, что ЦСКА продолжит попытки подписать бразильского футболиста.

Напомним, ранее агент Жуниньо заявил, что ЦСКА не смог гарантировать перевод денег «РБ Брагантино» за футболиста, по этой причине трансфер не был осуществлен.