​У ЦСКА ещё есть шансы подписать Жуниньо

Переход защитника Жуниньо Капишабы из «РБ Брагантино» в ЦСКА срывается. В прессе появилась информация о том, что из-за санкций сделку блокирует «Ред Булл».

Впрочем, у ЦСКА ещё есть шансы подписать 26-летнего Жуниньо. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб контактирует с агентом игрока и работает над тем, чтобы провернуть сделку в каком-либо виде. Один из вариантов – выкуп игроком своего контракта с последующим переходом в ЦСКА в статусе свободного агента.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в воскресенье, 3 сентября, - против «Зенита» на своём поле.