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Корниленко прокомментировал вызов трёх игроков «Крыльев Советов» на сбор национальной команды

31 Августа 2023 • 16:56 Комментировать
Крылья Советов
...
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02.09 17:30

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о вызове трёх футболистов самарцев на сбор российской национальной команды.

«Валерий Георгиевич Карпин не раз говорил, что в сборную вызываются сильнейшие игроки на данный момент. Рады, что Хубулов и Бабкин впервые получили вызов, с чем их и поздравим», — заявил экс-футболист «Крыльев» в интервью «Матч ТВ», отметив отсутствие удивления от привлечения игроков самарского клуба. Также Корниленко считает, что подобный вызов поспособствует профессиональному росту игроков команды.

Напомним, что в список 49 футболистов, который вызваны на сбор в Новогорске, попали Александр Солдатенков, Сергей Бабкин и Владимир Хубулов.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сборная России Сергей Корниленко Александр Солдатенков Владимир Хубулов Сергей Бабкин
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