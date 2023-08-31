Корниленко прокомментировал вызов трёх игроков «Крыльев Советов» на сбор национальной команды

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о вызове трёх футболистов самарцев на сбор российской национальной команды.

«Валерий Георгиевич Карпин не раз говорил, что в сборную вызываются сильнейшие игроки на данный момент. Рады, что Хубулов и Бабкин впервые получили вызов, с чем их и поздравим», — заявил экс-футболист «Крыльев» в интервью «Матч ТВ», отметив отсутствие удивления от привлечения игроков самарского клуба. Также Корниленко считает, что подобный вызов поспособствует профессиональному росту игроков команды.

Напомним, что в список 49 футболистов, который вызваны на сбор в Новогорске, попали Александр Солдатенков, Сергей Бабкин и Владимир Хубулов.