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Ташуев: «Сазонов – мощный защитник, а «Торино» в своём городе даже популярнее «Ювентуса» эксклюзив

31 Августа 2023 • 16:54 Комментировать

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 21-летнего защитника сборной Грузии Сабы Сазонова из московского «Динамо» в итальянский «Торино».

- Сазонов попал в неплохой европейский клуб, в середняк Серии А. Мы с солигорским «Шахтёром» играли против «Торино» в Лиге Европы. Там в Турине шикарный стадион и великолепная болельщицкая поддержка, богатые клубные традиции. «Торино» в самом городе даже более популярен в какой-то степени, чем «Ювентус». В 1949 году знаменитая команда «Торино» разбилась в авиакатастрофе, и каждый год там отдают дань памяти погибшим, поднимаются на ту гору, где потерпел крушение самолёт…

Сазонов – мощный центральный защитник, в прошлом году играл в основном составе «Динамо». Почему его сейчас продали? Наверно, предложение поступило хорошее. В самом «Динамо» виднее. Я думаю, это нормальное явление, позитивное. Молодой парень из РПЛ перешёл в чемпионат Италии – это хорошая реклама российскому чемпионату.

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Евро-Футбол.Ру,
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