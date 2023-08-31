​Агапов не рассматривал варианты с уходом в аренду

Защитник ЦСКА Илья Агапов ответил на вопрос, рассматривал ли он варианты с уходом в аренду в летнее трансферное окно.

«Нет. Я хочу остаться здесь и доказывать», - ответил Агапов, чьи слова приводит sport24.

Илья Агапов перебрался в ЦСКА из «Пари НН» в начале 2023 года. 22-летний защитник провёл за «армейцев» пять официальых матчей.

ЦСКА после шести сыгранных туров занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Владимира Федотова набрала десять очков. Ближайший матч чемпионата «армейцы» проведут в воскресенье, 3 сентября, - против «Зенита» на своём поле.