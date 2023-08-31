Масалитин: Кирилл Глебов играет не на своей позиции

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, как тренерский штаб должен использовать полузащитника Кирилла Глебова.

«Тот же Глебов — он старается, как ни крути, но это не его позиция. К сожалению. Ему нужно впереди развязать руки, он будет там раскрываться и приносить пользу. А ему приходится отрабатывать в обороне, в итоге он и ни впереди, и ни сзади не показывает максимум», — приводит слова эксперта «Газета.Ru». В качестве аналогии Масалитин привёл новичка «Спартака» Тео Бонгонда, использование которого должно стать примером для Владимира Федотова.

Напомним, что Кирилл Глебов вышел на поле в футболке «армейцев» в трёх матчах Премьер-лиги, не отметившись полезными действиями.