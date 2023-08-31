Деменко: «Дзюба раскрывает потенциал «Локомотива»

Экс-полузащитник сборной России Максим Деменко ответил на вопрос о зависимости «Локомотива» от форварда команды Артёма Дзюбы.

«Я не считаю, что «Локомотив» стал заложником Дзюбы. Артём может и задержать мяч, и отыграться с партнёром. Он достаточно такой игрок, который раскрывает потенциал «Локомотива», — заявил Деменко Vprognoze.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в пяти матчах Кубка России и РПЛ, в которых стал автором одного забитого мяча и отдал один голевой пас.

После шести туров «Локомотив» занимает восьмое место в чемпионате России, пополнив свою копилку на девять очков.