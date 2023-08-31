Масалитин: ЦСКА чуть-чуть надо поменять схему

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин назвал изменения, которые Владимир Федотов должен сделать в тактике «армейцев».

«Чуть-чуть надо схему поменять, чтобы сзади не было проходных зон. А Федотов продолжает играть в три защитника, и в обороне появляются свободные зоны. Туда и «Динамо» бежит, и «Оренбург», и все остальные», — заявил экс-футболист ЦСКА в интервью «Газете.Ru». По мнению эксперта, наставнику «армейцев» нужно действовать более гибко, предположив использование варианта с одним нападающим, роль которого должен занять Фёдор Чалов.

Напомним, что после шести матчей Премьер-лиги ЦСКА находится на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 10 очков. «Армейцы» не смогли выиграть последние три матча в рамках всех турниров в основное время.