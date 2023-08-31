Наумов: У «Локомотива» есть зависимость от Дзюбы

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов порассуждал, есть ли у «железнодорожников» зависимость от нападающего команды Артёма Дзюбы.

«Да. К сожалению, это так. Это уменьшает вариативность команды. Клуб должен уметь играть и с высоким нападающим и без него, когда играют в оттяжке, как Глушенков, например», — приводит слова Наумова Vprognoze.

Функционер отметил, что все свои лучшие игры «Локомотив» проводит именно с Дзюбой, как это было в матче против «Сочи», где вся опасность исходила от 35-летнего форварда

В текущей кампании Дзюба сыграл в пяти матчах во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Стоит сказать, что в составе с Дзюбой «Локомотив» потерпел всего одно поражение.